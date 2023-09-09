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В Україну прийшла осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україну прийшла осіння прохолода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 9 вересня, буде сухою. Вдень очікується комфортна температура, а вночі - різкий спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність, але без дощів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей буде у межах +20 +25 градусів, на сході та південному сході +14 +19. На Закарпатті та в Одеській області вдень до +28 градусів.

Вночі температура повітря опуститься до +6 +11 градусів, а на півдні буде до +15.

Погода у Києві

У столиці  мінлива хмарність. Опадів не прогнозується Вітер північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі у районі +10 градусів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

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