В Україну приїхав директор ЦРУ

Зеленський розповів, що за період роботи Бернса мав з ним багато зустрічей, про які зазвичай не розповідають публічно. За його словами, всі їх зустрічі, і в Україні і за кордоном відбувались без офіційного інформування.

"Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує", - написав Зеленський.

Президент розповів, що буде зберігати контакт з Бернсом.

Варто зауважити, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США він має призначити нового директора ЦРУ. Сам Трамп заявив, що обирає на посаду керівника Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа. Він був директором національної розвідки за минулої адміністрації в Білому домі та колишнім прокурором.