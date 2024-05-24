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В Україну приїхала маршалок Сенату Польщі

П'ятниця 24 травня 2024 10:14
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В Україну приїхала маршалок Сенату Польщі Фото: Малгожата Кідава-Блонська (facebook.com/kinogramwarszawa)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська.

Про це заявила заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", - заявила вона.

Фото: Малгожата Кідава-Блонська та Олена Кондратюк (facebook.com/kondratiukolena)

Допомога Україні від Польщі

Польща з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стала одним із найактивніших та найвідданіших союзників України. Польща надає Україні допомогу в різних сферах, зокрема Варшава передала Україні значну кількість зброї та боєприпасів, включаючи танки, бронетехніку, артилерію, ракети, стрілецьку зброю та бойові дрони.

Польща також надає Україні розвіддальні дані та допомогу в навчанні військових.

Крім того, Польща стала одним з основних маршрутів постачання зброї та гуманітарної допомоги в Україну.

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому Варшава не може передати Україні систему Patriot.

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