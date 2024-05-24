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В Украину приехала маршалок Сената Польши

Пятница 24 мая 2024 10:14
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В Украину приехала маршалок Сената Польши Фото: Малгожата Кидава-Блонская (facebook.com/kinogramwarszawa)
Автор: Валерия Полищук

В Украину с официальным визитом прибыла маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонская.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Встретила госпожу спикерку на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - заявила она.

Фото: Малгожата Кидава-Блонская и Елена Кондратюк (facebook.com/kondratiukolena)

Помощь Украине от Польши

Польша с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года стала одним из самых активных и преданных союзников Украины. Польша предоставляет Украине помощь в различных сферах, в частности Варшава передала Украине значительное количество оружия и боеприпасов, включая танки, бронетехнику, артиллерию, ракеты, стрелковое оружие и боевые дроны.

Польша также предоставляет Украине разведданные и помощь в обучении военных.

Кроме того, Польша стала одним из основных маршрутов поставок оружия и гуманитарной помощи в Украину.

Недавно президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему Варшава не может передать Украине систему Patriot.

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