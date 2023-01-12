В Україну прийде "європейська" зима. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

У п'ятницю-суботу, 13-14 січня, в Україні прийде так звана "європейська" зима. Надалі в Україні очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Ще найближчих пару ночей підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі "плюси". Очікується завтра-післязавтра вдень -1... +3 тепла, на північному сході -3 в західних областях +3...+8", - розповіла вона.

За її словами, ожеледиця залишиться, а у Києві серйозних опадів не очікується, хіба що 14 січня "якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять".

"13-14 січня у нічні години передбачається -3...-6 градусів, у денні в столиці буде близько нуля, - додала Діденко - Отже, поки що очікуємо підйом стовпчиків термометрів вгору, пік потепління - на Водохреще, наступне похолодання, орієнтовно, з 23-24 січня".