RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину придет "европейская" зима. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 13-14 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу-субботу, 13-14 января, в Украину придет так называемая "европейская" зима. В дальнейшем в Украине ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Еще ближайшие пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы". Ожидается завтра-послезавтра днем -1...+3 тепла, на северо-востоке -3 в западных областях +3...+8" , – рассказала она.

По ее словам, гололедица останется, а в Киеве серьезных осадков не ожидается, разве что 14 января "какие-то метеонамеки типа мряки или крупы пролетят".

"13-14 января в ночные часы предполагается -3...-6 градусов, в дневные часы в столице будет около нуля, - добавила Диденко - Итак, пока ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления - на Крещение, следующее похолодание, ориентировочно, с 23-24 января".

Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода