UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну прийде антициклон Bie. Якою буде погода сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 25 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 червня, в Україні дощів практично не очікується. Подекуди буде спекотно, до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"У вівторок в Україні переважаючим буде підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою (див. карту, - ред)", - розповіла Діденко.

В Україну прийде антициклон Bie 25 червня (t.me/PohodaNatalka)

Тому, за її даними, якихось сильних опадів очікувати навряд чи можна, хіба що "хвости" східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України, захід та південь - сонячно.

"Із нюансів важливих. На сході України сьогодні очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів", - зазначила Діденко.

Температура повітря у більшості областей очікується протягом дня +23...+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів. 

Погода в Києві та на тижні

У Києві буде тепло, без спеки, до +25 градусів, вдень без істотних опадів.

Тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним, хіба що в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами. Температура повітря становитиме у денні години +27...+32 градуси.

Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві