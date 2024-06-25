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В Украину придет антициклон Bie. Какой будет погода сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 25 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 июня, в Украине дождей практически не ожидается. Местами будет жарко, до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Во вторник в Украине преобладающим будет повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой (см. карту, - ред)", - рассказала Диденко.

В Украину придет антициклон Bie 25 июня (t.me/PohodaNatalka)

Поэтому, по ее данным, каких-то сильных осадков вряд ли можно ожидать, разве что "хвосты" восточных атмосферных фронтов обусловят локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины, запад и юг - солнечно.

"Из нюансов важных. На востоке Украины сегодня ожидается сильный северный ветер, вероятно, до штормовых порывов", - отметила Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье до +30 градусов.

Погода в Киеве и на неделе

В Киеве будет тепло, без жары, до +25 градусов, днем ​​без существенных осадков.

Неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной, разве что в околокарпатских областях местами дождь с грозами. Температура воздуха будет составлять в дневные часы +27...+32 градуса.

Детальнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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