В Украину придет антициклон Bie. Какой будет погода сегодня

"Во вторник в Украине преобладающим будет повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой (см. карту, - ред)", - рассказала Диденко.

В Украину придет антициклон Bie 25 июня (t.me/PohodaNatalka)

Поэтому, по ее данным, каких-то сильных осадков вряд ли можно ожидать, разве что "хвосты" восточных атмосферных фронтов обусловят локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины, запад и юг - солнечно.

"Из нюансов важных. На востоке Украины сегодня ожидается сильный северный ветер, вероятно, до штормовых порывов", - отметила Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье до +30 градусов.