ua en ru
Пн, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar: названі ціни та характеристики

Понеділок 07 квітня 2025 18:50
UA EN RU
В Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar: названі ціни та характеристики Фото: в Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

В Україні відбулась презентація спортивного кросовера Cupra Terramar. Назва моделі вибрана за географічним принципом: ім'я взяли у старої гоночної траси Autódromo de Terramar поблизу Барселони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Новинка – це близький родич Audi Q3, кросовер C-сегменту. Ріднить їх не платформа MQB, загальний каркас кузова, і двигуни. Зовнішність у авто повністю своя, виконана у фірмовому стилі марки.

В Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar: названі ціни та характеристики

За розмірами Cupra Terramar більший за Audi Q3, інтер'єр повністю свій. Використано віртуальний щиток приладів та мультимедіа-систему з екраном діагоналлю 12,9 дюйма. Передні крісла – спортивні "ковші" з інтегрованими підголівниками. Задній диван отримав поздовжнє регулювання, що дозволяє змінювати об'єм багажника від 540 до 630 літрів.

На українському ринку для Terramar запропоновано 2 варіанти силового агрегату. Базовий варіант – 2,0-літровий турбомотор потужністю 204 кінських сили та повним приводом. На топ-версії Terramar VZ також використаний дволітровий турбомотор, але він форсований до 265 сил. Всі перелічені мотори працюють у парі із семиступінчастим "роботом" DSG із двома зчепленнями.

В Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar: названі ціни та характеристики

Ціни на менш потужну версію стартують з позначки у 39 тисяч євро, а за більш потужний варіант у автосалонах марки просять від 43 тисяч євро.

В Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar: названі ціни та характеристики

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп