В Україну привезли спортивний кросовер Cupra Terramar: названі ціни та характеристики

В Україні відбулась презентація спортивного кросовера Cupra Terramar. Назва моделі вибрана за географічним принципом: ім'я взяли у старої гоночної траси Autódromo de Terramar поблизу Барселони.

Новинка – це близький родич Audi Q3, кросовер C-сегменту. Ріднить їх не платформа MQB, загальний каркас кузова, і двигуни. Зовнішність у авто повністю своя, виконана у фірмовому стилі марки.

За розмірами Cupra Terramar більший за Audi Q3, інтер'єр повністю свій. Використано віртуальний щиток приладів та мультимедіа-систему з екраном діагоналлю 12,9 дюйма. Передні крісла – спортивні "ковші" з інтегрованими підголівниками. Задній диван отримав поздовжнє регулювання, що дозволяє змінювати об'єм багажника від 540 до 630 літрів.

На українському ринку для Terramar запропоновано 2 варіанти силового агрегату. Базовий варіант – 2,0-літровий турбомотор потужністю 204 кінських сили та повним приводом. На топ-версії Terramar VZ також використаний дволітровий турбомотор, але він форсований до 265 сил. Всі перелічені мотори працюють у парі із семиступінчастим "роботом" DSG із двома зчепленнями.

Ціни на менш потужну версію стартують з позначки у 39 тисяч євро, а за більш потужний варіант у автосалонах марки просять від 43 тисяч євро.