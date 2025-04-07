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В Украину привезли спортивный кроссовер Cupra Terramar: названы цены и характеристики

Понедельник 07 апреля 2025 18:50
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В Украину привезли спортивный кроссовер Cupra Terramar: названы цены и характеристики Фото: в Украину привезли спортивный кроссовер Cupra Terramar (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

В Украине состоялась презентация спортивного кроссовера Cupra Terramar. Название модели выбрано по географическому принципу: имя взяли у старой гоночной трассы Autódromo de Terramar близ Барселоны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Новинка - это близкий родственник Audi Q3, кроссовер C-сегмента. Роднит их не платформа MQB, общий каркас кузова, и двигатели. Внешность у авто полностью своя, выполненная в фирменном стиле марки.

В Украину привезли спортивный кроссовер Cupra Terramar: названы цены и характеристики

По размерам Cupra Terramar больше Audi Q3, интерьер полностью свой. Использован виртуальный щиток приборов и мультимедиа-система с экраном диагональю 12,9 дюйма. Передние кресла - спортивные "ковши" с интегрированными подголовниками. Задний диван получил продольную регулировку, что позволяет изменять объем багажника от 540 до 630 литров.

На украинском рынке для Terramar предложено 2 варианта силового агрегата. Базовый вариант - 2,0-литровый турбомотор мощностью 204 лошадиных силы и полным приводом. На топ-версии Terramar VZ также использован двухлитровый турбомотор, но он форсирован до 265 сил. Все перечисленные моторы работают в паре с семиступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями.

В Украину привезли спортивный кроссовер Cupra Terramar: названы цены и характеристики

Цены на менее мощную версию стартуют с отметки в 39 тысяч евро, а за более мощный вариант в автосалонах марки просят от 43 тысяч евро.

В Украину привезли спортивный кроссовер Cupra Terramar: названы цены и характеристики

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