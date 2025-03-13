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В Україну прибув новий кросовер Peugeot 3008: названі ціни та характеристики

Четвер 13 березня 2025 13:00
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В Україну прибув новий кросовер Peugeot 3008: названі ціни та характеристики Фото: в Україну прибув новий кросовер Peugeot 3008 (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

В Україні стартували продажі нового кросовера Peugeot 3008. Новинка доступна з гібридними технологіями та рядом нових електронних асистентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Французький кросовер отримав купеподібний кузов, виразні загострені фари та фірмові потрійні LED-смужки, що нагадують очі та кігті лева. У салоні встановлено передні сидіння з сертифікацією AGR, для оздоблення використовується тканина Crispy з елементами шкіри.

В Україну прибув новий кросовер Peugeot 3008: названі ціни та характеристики

Інтер’єр новинки виконаний за концепцією Panoramic i-Cockpit, що передбачає панорамну зону навколо водія, яка може складатись з двох 10-дюймових дисплеїв або суцільного 21-дюймового HD-дисплею.

В Україну прибув новий кросовер Peugeot 3008: названі ціни та характеристики

Новий Peugeot 3008 на українському ринку пропонується в двох комплектаціях – ALLURE або GT. Для новинки доступний бензиновий турбомотор 1.6 PureTech 180. З ним кросовер від 0 до 100 км/год розганяється за 8,7 секунди та може набирати максимальну швидкість 215 км/год.

В Україну прибув новий кросовер Peugeot 3008: названі ціни та характеристики

Другий силовий агрегат – це бензиново-електричний варіант 1.2 Hybrid потужністю 136 сил. Цікаво, що авто з цим мотором може пересуватись виключно на електроприводі під час паркування або повільного руху міськими вулицями. Ціни на новий кросовер стартують з позначки у 1 369 300 гривень.

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