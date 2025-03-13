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В Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008: названы цены и характеристики

Четверг 13 марта 2025 13:00
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В Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008: названы цены и характеристики Фото: в Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008 (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

В Украине стартовали продажи нового кроссовера Peugeot 3008. Новинка доступна с гибридными технологиями и рядом новых электронных ассистентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Французский кроссовер получил купеобразный кузов, выразительные заостренные фары и фирменные тройные LED-полоски, напоминающие глаза и когти льва. В салоне установлены передние сиденья с сертификацией AGR, для отделки используется ткань Crispy с элементами кожи.

В Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008: названы цены и характеристики

Интерьер новинки выполнен по концепции Panoramic i-Cockpit, предусматривающей панорамную зону вокруг водителя, которая может состоять из двух 10-дюймовых дисплеев или сплошного 21-дюймового HD-дисплея.

В Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008: названы цены и характеристики

Новый Peugeot 3008 на украинском рынке предлагается в двух комплектациях - ALLURE или GT. Для новинки доступен бензиновый турбомотор 1.6 PureTech 180. С ним кроссовер от 0 до 100 км/ч разгоняется за 8,7 секунды и может набирать максимальную скорость 215 км/ч.

В Украину прибыл новый кроссовер Peugeot 3008: названы цены и характеристики

Второй силовой агрегат - это бензиново-электрический вариант 1.2 Hybrid мощностью 136 сил. Интересно, что авто с этим мотором может передвигаться исключительно на электроприводе во время парковки или медленного движения по городским улицам. Цены на новый кроссовер стартуют с отметки в 1 369 300 гривен.

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