В Україну прибула перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Чеська ініціатива

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тисяч боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

Мали намір доставити перші партії снарядів в Україну в травні, однак виникли проблеми, і поставка затрималася.

Міхал Стрнад, голова чеської оборонної компанії CSG, вказав на погану якість боєприпасів як причину затримок.

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