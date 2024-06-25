UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну прибула перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне", - заявив він. 

Чеська ініціатива

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тисяч боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

Мали намір доставити перші партії снарядів в Україну в травні, однак виникли проблеми, і поставка затрималася.

Міхал Стрнад, голова чеської оборонної компанії CSG, вказав на погану якість боєприпасів як причину затримок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВійна Росії проти УкраїниДопомога Україні