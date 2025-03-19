В Україну прибула нова партія винищувачів F-16

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина - кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", - сказав Зеленський.

Що передувало

Сьогодні низка російських ЗМІ почала заявляти про збиття F-16 у Сумській області. Однак за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі заяви росіян є черговою пропагандою.

"Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. І так щодня, бойова робота триває", - наголосив Ігнат.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

Відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Наразі українські пілоти продовжують навчання на F-16. Тренування проходяться у декількох країнах, зокрема в США.