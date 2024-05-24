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В Україну прибула нова німецька система ППО IRIS-T, - Spiegel

Архівне фото: Україна отримала нову IRIS-T (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україну сьогодні, 24 травня, прибула нова система протиповітряної оборони із Німеччини. Вона здатна перехоплювати крилаті ракети ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Видання зазначає, що федеральний уряд Німеччини посилює протиповітряну оборону України.

"За інформацією Spiegel, у п'ятницю до України прибув ще один зенітний комплекс IRIS-T SLM", - написали журналісти.

За їхніми даними, наразі Україна має чотири системи середньої дальності IRIS-T та одну систему малої дальності IRIS-T. При цьому Німеччина пообіцяла Києву дев'ять IRIS-T SLM і одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє компанія Diehl Defense.

При цьому журналісти зазначають, що Україні не вистачає не лише самих зенітних систем, а й боєприпасів до них. Це пов'язано з посиленням повітряних ударів по Україні і тепер виробник намагається задовольнити запит Києва щодо ракет до ППО.

IRIS-T для України

Україна отримала перший комплекс від Німеччини ще 2022 року. Система дозволяє ефективно боротися з російськими крилатими ракетами та потенційно може знищувати гелікоптери.

Нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявляв, що Україна у травні поточного року отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

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