В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T, - Spiegel

В Украину сегодня, 24 мая, прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Издание отмечает, что федеральное правительство Германии усиливает противовоздушную оборону Украины.
"По информации Spiegel, в пятницу в Украину прибыл еще один зенитный комплекс IRIS-T SLM", - написали журналисты.
По их данным, сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. При этом Германия пообещала Киеву девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, производимых компанией Diehl Defense.
При этом журналисты отмечают, что Украине не хватает не только зенитных систем, но и боеприпасов к ним. Это связано с усилением воздушных ударов по Украине и теперь производитель пытается удовлетворить запрос Киева по ракетам в ПВО.
Украина получила первый комплекс от Германии еще в 2022 году. Система позволяет эффективно бороться с российскими крылатыми ракетами и потенциально может уничтожать вертолеты.
Посол Германии в Украине Мартин Егер заявлял, что Украина в мае текущего года получит от Германии новую систему противовоздушной обороны IRIS-T.
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