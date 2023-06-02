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В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: захід, північ та південь України підмочать дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 2 червня, буде спекотною, але місцями очікуються дощі. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі можливі у Криму та на Приазов'ї, а на заході та півночі помірні дощі, місцями з грозами.

На решті території опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря сьогодні вдень буде у межах +23 +28 градусів, а вночі опуститься до +10 +15.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Синоптики попереджають про дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +26 +28 градусів, а вночі до +13 +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики підбили підсумки травня в Києві і заявили, що він був найсухішим в історії.

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