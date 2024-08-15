UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну повертається спека: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Завтра, 16 серпня, на всій території України очікується сонячна, суха і дуже тепла погода. Проте місцями очікується спека до +33 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

В п’ятницю можливі дощі в Карпатах і на Волині.

Максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26…+29 градусів, а на півдні та заході України буде ще тепліше - до +28…+33 градусів.

Погода у Києві

У Києві також прогнозується суха погода з температурою +26…+28 градусів.

Спека в Україні

Останніми днями температура повітря в Україні стала більш комфортною, але, за прогнозами метеорологів, така ситуація довго не збережеться. Незабаром українцям знову доведеться переживати підвищення температури.

Синоптик Наталка Діденко вже повідомляла, що 17-18 серпня в Україні очікується підвищення температури до +30 градусів і вище.

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця серпня значного зниження температури не очікується. Зростання температури пов’язане з тепловою хвилею африканського походження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні