В Україну повертається спека: прогноз погоди на завтра

Спека в Україні

Останніми днями температура повітря в Україні стала більш комфортною, але, за прогнозами метеорологів, така ситуація довго не збережеться. Незабаром українцям знову доведеться переживати підвищення температури.

Синоптик Наталка Діденко вже повідомляла, що 17-18 серпня в Україні очікується підвищення температури до +30 градусів і вище.

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця серпня значного зниження температури не очікується. Зростання температури пов’язане з тепловою хвилею африканського походження.

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