В Украину возвращается жара: прогноз погоды на завтра

Жара в Украине

Последние дни температура воздуха в Украине стала более комфортной, но, по прогнозам метеорологов, такая ситуация долго не сохранится. В скором времени украинцам снова придется переживать повышение температуры.

Синоптик Наталья Диденко уже сообщала, что 17-18 августа в Украине ожидается повышение температуры до +30 градусов и выше.

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца августа значительного понижения температуры не ожидается. Рост температуры связан с тепловой волной африканского происхождения.

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