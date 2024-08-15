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В Украину возвращается жара: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Завтра, 16 августа, на всей территории Украины ожидается солнечная, сухая и очень теплая погода. Однако местами ожидается жара до +33 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

В пятницу возможны дожди в Карпатах и на Волыни.

Максимальная температура воздуха 16 августа составит +26...+29 градусов, а на юге и западе Украины будет еще теплее - до +28...+33 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве также прогнозируется сухая погода с температурой +26…+28 градусов.

Жара в Украине

Последние дни температура воздуха в Украине стала более комфортной, но, по прогнозам метеорологов, такая ситуация долго не сохранится. В скором времени украинцам снова придется переживать повышение температуры.

Синоптик Наталья Диденко уже сообщала, что 17-18 августа в Украине ожидается повышение температуры до +30 градусов и выше.

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца августа значительного понижения температуры не ожидается. Рост температуры связан с тепловой волной африканского происхождения.

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Погода в Украине