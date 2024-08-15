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В Україну повертається спека: прогноз погоди на завтра

Четвер 15 серпня 2024 13:48
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В Україну повертається спека: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Завтра, 16 серпня, на всій території України очікується сонячна, суха і дуже тепла погода. Проте місцями очікується спека до +33 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

В п’ятницю можливі дощі в Карпатах і на Волині.

Максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26…+29 градусів, а на півдні та заході України буде ще тепліше - до +28…+33 градусів.

В Україну повертається спека: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У Києві також прогнозується суха погода з температурою +26…+28 градусів.

Спека в Україні

Останніми днями температура повітря в Україні стала більш комфортною, але, за прогнозами метеорологів, така ситуація довго не збережеться. Незабаром українцям знову доведеться переживати підвищення температури.

Синоптик Наталка Діденко вже повідомляла, що 17-18 серпня в Україні очікується підвищення температури до +30 градусів і вище.

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця серпня значного зниження температури не очікується. Зростання температури пов’язане з тепловою хвилею африканського походження.

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