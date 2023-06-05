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В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 07:00
В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде спекотно (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 5 червня, буде спекотною та майже безвітряною. Проте на заході у деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні по всій країні мінлива хмарність, але у більшості областей без опадів. Вдень короткочасний дощ пройде лише на Закарпатті та в Карпатах. Місцями можлива гроза.

Вітер сьогодні змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

В Україну знову повертається спека, сьогодні вдень температура повітря буде у межах +20 +25 градусів, а на Закарпатті до +27. Вночі буде +6 +11 градусів, на узбережжі морів до +15.

В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +21 +23 градус. Вночі температура опуститься до +10.

В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні у червні.

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