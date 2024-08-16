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В Україну повертається спека до +35 градусів: прогноз погоди на вихідні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну повертається спека. Вже на цих вихідних очікується температура повітря до +35 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

Завтра в Україні очікується спекотна погода з температурою +29 +33 градуси, на сході буде трохи прохолодніше - +27 +29 градусів.

У суботу, 17 серпня, по всій країні очікується суха та сонячна погода, а вже 18 серпня на заході, півночі та в центрі можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході буде без опадів.

Проте вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30 +35 градусів і більше.

Погода в Києві

У Києві в суботу прогнозується суха та спекотна погода з температурою до +30 +32 градусів.

У неділю спека посилиться до +32 +35 градусів, але є ймовірність локальних грозових дощів у другій половині дня.

Спека в Україні

Синоптик Наталка Діденко раніше інформувала, що 17-18 серпня на території України прогнозується підвищення температури до +30 градусів і більше.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, до кінця серпня суттєвого зниження температури не очікується. Така аномальна спека обумовлена тепловою хвилею, яка надійшла з Африки.

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