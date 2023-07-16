В Україну повертається літня спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо, дощі очікуються лише у Луганській області. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +24 +29 градусів. Але у Вінницькій області та на півдні Україні прогнозується до +28 +33 градусів спеки.

Вночі температура повітря опуститься до +13 +18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, проте дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +26 +28 градусів, а вночі +15 +17 градусів.