В Украину возвращается летняя жара: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня в Украине будет сухо, дожди ожидаются только в Луганской области. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +24 +29 градусов. Но в Винницкой области и на юге Украины прогнозируется до +28 +33 градусов жары.

Ночью температура воздуха опустится до +13 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +26 +28 градусов, а ночью +15 +17 градусов.