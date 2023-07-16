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В Украину возвращается летняя жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украину возвращается летняя жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 16 июля, будет без дождей и практически без ветра. Местами ожидается до +33 градусов жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня в Украине будет сухо, дожди ожидаются только в Луганской области. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +24 +29 градусов. Но в Винницкой области и на юге Украины прогнозируется до +28 +33 градусов жары.

Ночью температура воздуха опустится до +13 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +26 +28 градусов, а ночью +15 +17 градусов.

Как сообщали синоптики ранее, вскоре в Украину придет жара из Сахары и принесет новые температурные рекорды.

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