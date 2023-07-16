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В Україну повертається літня спека: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 16 липня 2023 07:00
В Україну повертається літня спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну повертається літня спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 16 липня, буде без дощів та майже без вітру. Місцями очікується до +33 градусів спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо, дощі очікуються лише у Луганській області. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +24 +29 градусів. Але у Вінницькій області та на півдні Україні прогнозується до +28 +33 градусів спеки.

Вночі температура повітря опуститься до +13 +18 градусів.

В Україну повертається літня спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, проте дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +26 +28 градусів, а вночі +15 +17 градусів.

В Україну повертається літня спека: прогноз погоди на сьогодні

Як повідомляли синоптики раніше, незабаром до України прийде спека з Сахари та принесе нові температурні рекорди.

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