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В Україну повернулися ще 37 депортованих окупантами дітей

Фото: в Україну повернулися ще 37 депортованих окупантами дітей (t.me/minre_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україну повернули ще 37 дітей, яких наприкінці серпня окупанти примусово вивезли на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграцію .

"Додому повернулися ще 37 депортованих окупантами дітей. Наприкінці серпня малих примусово вивезли з Харківської області до російського смт Кабардинка (біля Геленджика), незважаючи на те, що всі мають батьків", - розповіли у відомстві.

У міністерстві наголосили, що процес повернення дітей був важким. Щоб їх забрати, батькам довелося проїхати довгий шлях кількома країнами Європи.

Нині сім'ї разом перебувають у безпеці на Закарпатті.

"Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчево", - йдеться у повідомленні.

Кожен, хто має інформацію про незаконне вивезення дітей до РФ, може зателефонувати до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів, зокрема бійців, які загинули під час російської атаки на колонію в окупованій Оленівці.

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