В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей

"Домой вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей. В конце августа малышей принудительно вывезли из Харьковской области в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что процесс возвращения детей был трудным. Чтобы их забрать, родителям пришлось проехать долгий путь по нескольким странам Европы.

Сейчас семьи вместе находятся в безопасности на Закарпатье.

"Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц – в селах с живописными видами Белки и Горинчево", - говорится в сообщении.

Каждый, кто имеет информацию о незаконном вывозе детей в РФ, может позвонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.