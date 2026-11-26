Слідчі правоохоронних органів разом з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Оновлено. "26 листопада у межах репатріаційних заходів до України повернули 250 тіл загиблих з Харківського, Донецького, Херсонського, Запорізького та Курського напрямків, які, за інформацією російської сторони, належать українським Захисникам", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, останній Україною обмін тілами загиблих військових відбувся 22 жовтня 2026 року.

Тоді Україна отримала від Росії 252 тіла загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Росії передали 25 тіл загиблих військових.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що великий обмін полоненими пройде в кілька етапів.