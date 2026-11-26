Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры по идентификации репатриированных погибших.

Обновлено. "26 ноября в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 250 тел погибших из Харьковского, Донецкого, Херсонского, Запорожского и Курского направлений, которые, по информации российской стороны, принадлежат украинским Защитникам", - добавили в Генштабе.

Напомним, последний Украиной обмен телами погибших военных произошел 22 октября 2026 года .

Тогда Украина получила от России 252 тела погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. России было передано 25 тел погибших военных.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что большой обмен пленными пройдет в несколько этапов.