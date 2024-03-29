В Україну повернули понад сто полеглих воїнів: що відомо про репатріацію

Репатріація українських військових

Варто зауважити, що в Україні станом на початок березня 2024 року вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.

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