В Україну повернули понад сто полеглих воїнів: що відомо про репатріацію

В Україну повернули 121 полеглого воїна в рамках репатріації. Тіла загиблих доставлять до відповідних державних установ, після чого встановлять їх особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох Захисників із Запорізького напрямку.
Як повідомляють у відомстві, полеглих повернули завдяки взаємодії низки державних представництв та при сприянні Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Зазначається, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
"Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання", - йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що в Україні станом на початок березня 2024 року вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.
Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.
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