В Украину вернули более ста павших воинов: что известно о репатриации

В частности, удалось репатриировать 12 тел воевших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух Защитников из Запорожского направления.

Как сообщают в ведомстве, павших вернули благодаря взаимодействию ряда государственных представительств и при содействии Международного комитета Красного Креста.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.