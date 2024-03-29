В Украину вернули более ста павших воинов: что известно о репатриации

В Украину вернули 121 павшего воина в рамках репатриации. Тела погибших доставят в соответствующие государственные учреждения, после чего установят их личности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по обращению с военнопленными.
В частности, удалось репатриировать 12 тел воевших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух Защитников из Запорожского направления.
Как сообщают в ведомстве, павших вернули благодаря взаимодействию ряда государственных представительств и при содействии Международного комитета Красного Креста.
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в Украине по состоянию на начало марта 2024 удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел военных.
Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.
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