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В Украину вернули более ста павших воинов: что известно о репатриации

Фото: в Украину вернули более 100 погибших воинов (t.me_Koord_shtab)
Автор: Ярослава Борзова

В Украину вернули 121 павшего воина в рамках репатриации. Тела погибших доставят в соответствующие государственные учреждения, после чего установят их личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 12 тел воевших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух Защитников из Запорожского направления.

Как сообщают в ведомстве, павших вернули благодаря взаимодействию ряда государственных представительств и при содействии Международного комитета Красного Креста.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.

Репатриация украинских военных

Следует отметить, что в Украине по состоянию на начало марта 2024 удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел военных.

Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.

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