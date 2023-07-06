В Україну повернули двох дітей, яких депортували росіяни

Україна повернула додому двох дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їх депортували російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
"Сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару", - написав чиновник.
За його словами, їхню маму, бойового медика, звільнили з російського полону в результаті обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком чекали на повернення дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
Єрмак наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем продовжують працювати над поверненням українських дітей з Росії.
"Росію буде притягнуто до відповідальності за ці злочини", - зазначив керівник ОП.
Нагадаємо, під час війни російські окупанти вже неодноразово вивозили українських дітей до РФ. Їх також депортують на територію Білорусі.
Російські чиновники вже відкрито визнавали депортацію дітей з України.
За такі злочини Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
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