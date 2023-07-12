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В Україну повернули 19 тіл захисників, які загинули у російському полоні

Ілюстративне фото: в Україну повернули 19 тіл захисників, які загинули у російському полоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути тіла 19 військових, які загинули під час перебування у полоні у російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час круглого столу заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває в полоні, ми бачимо (на відео - ред.). І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Ще чотири привезу найближчими днями. Це ті, хто був у полоні та загинув. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути", - розповів Котенко.

Повернення тіл загиблих захисників

Нагадаємо, Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Зокрема, востаннє такий обмін проходив 23 червня, тоді наша країна повернула тіла 51 загиблого бійця ЗСУ.

Також нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що Україна повернула тіла захисників, які загинули внаслідок російського теракту в окупованій Оленівці.

Тоді ворог підірвав будівлю колонії, де були полонені українські солдати. Загинуло, за непідтвердженими даними, понад 50 людей.

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