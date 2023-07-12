В Украину вернули 19 тел защитников, которые погибли в российском плену

"Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, мы видим (на видео - ред.). И 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть", - рассказал Котенко.

Возвращение тел погибших защитников

Напомним, Россия и Украина регулярно проводят обмен телами военных. В частности, последний раз такой обмен проходил 23 июня, тогда наша страна вернула тела 51 погибшего бойца ВСУ.

Также недавно уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина вернула тела защитников, которые погибли в результате российского теракта в оккупированной Еленовке.

Тогда враг подорвал здание колонии, где находились пленные украинские солдаты. Погибло, по неподтвержденным данным, более 50 человек.