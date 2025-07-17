Україну поважатимуть, якщо вона буде сильною, - Кличко DW

Україна має вистояти у війні не лише на фронті, а й економічно - саме це викликає повагу та забезпечує підтримку міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle.

"Поважають сильних. Ми повинні бути сильними як на лінії зіткнення, так й економічно. Ми сильні, коли навколо нас є партнери. Підтримка України партнерами - це запорука відновлення миру", – наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що регулярні ракетні обстріли завдають великої шкоди цивільній інфраструктурі столиці.

"Я неодноразово ставив собі головне запитання: яка мета атакувати мирне місто і вбивати мирних людей? Відповідь одна: посіяти паніку серед людей, викликати в них депресію, страх, щоб усі взяли валізи, поїхали кудись в Європу", – заявив він.

Серед основних труднощів у тилу він назвав руйнування логістики, брак працівників та ресурсу.

"Економіка не працює, логістика зруйнована, для відновлювальних робіт не вистачає людей, тому що сотні тисяч зараз мобілізовані, захищають країну", - констатував мер Києва.

Він також подякував західним союзникам за надану допомогу, особливо Німеччині, але підкреслив що Україна через масштабні обстріли так само гостро потребує засобів ППО.

"Без сучасної ППО було б набагато більше руйнувань і жертв. Але її ще не достатньо. Тому що ракети летять, дрони летять, атаки тривають майже кожної ночі", - підсумував Кличко.