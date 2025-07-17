Украину будут уважать, если она будет сильной, - Кличко DW

Украина должна выстоять в войне не только на фронте, но и экономически - именно это вызывает уважение и обеспечивает поддержку международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

"Уважают сильных. Мы должны быть сильными как на линии соприкосновения, так и экономически. Мы сильны, когда вокруг нас есть партнеры. Поддержка Украины партнерами - это залог восстановления мира", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что регулярные ракетные обстрелы наносят большой вред гражданской инфраструктуре столицы.

"Я неоднократно задавал себе главный вопрос: какая цель атаковать мирный город и убивать мирных людей? Ответ один: посеять панику среди людей, вызвать у них депрессию, страх, чтобы все взяли чемоданы, поехали куда-то в Европу", - заявил он.

Среди основных трудностей в тылу он назвал разрушение логистики, нехватку работников и ресурса.

"Экономика не работает, логистика разрушена, для восстановительных работ не хватает людей, потому что сотни тысяч сейчас мобилизованы, защищают страну", - констатировал мэр Киева.

Он также поблагодарил западных союзников за оказанную помощь, особенно Германию, но подчеркнул что Украина из-за масштабных обстрелов так же остро нуждается в средствах ПВО.

"Без современной ПВО было бы гораздо больше разрушений и жертв. Но ее еще не достаточно. Потому что ракеты летят, дроны летят, атаки продолжаются почти каждую ночь", - подытожил Кличко.