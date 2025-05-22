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Україну з початку року залишили ще 100 тисяч осіб: в яких країнах ЄС біженців найбільше

Фото: Кількість біженців з України зросла на 100 тисяч (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість біженців залишили Україну ще після початку війни у 2022 році. Проте відтік продовжується і зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (березень 2025) Мінекономіки.

Як зазначаються в огляді, за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 17 квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України (6,358 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи).

У порівнянні з даними станом на 16 грудня 2024 року кількість біженців в Європі зросла на 104 тисячі.

За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:

  • Німеччина - 1,443 млн осіб,
  • Польща - 999,7 тисяч,
  • Чехія - 401,4 тисяч,
  • Велика Британія - 254,0 тисяч,
  • Іспанія - 235,7 тисяч,
  • Італія - 171,0 тисяч,
  • Франція - 70,1 тисяч.

Крім того, на Росії зафіксовано 1,2 млн біженців (станом на 30 червня 2022 року), в Білорусі - 44 тисяч біженців (станом на 31 березня 2025 року).

Портрет біженця

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та квітнем 2025 року (6471 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 77% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:

  •  віком 18-59 років - 36% жінок, 17% чоловіків;
  • найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (28% та 14% відповідно);
  •  до виїзду з України - 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування - 42%;
  •  до виїзду з України - 5% безробітних, безробітні в країні перебування - 16%.  

 

 

Прогнози щодо біженців

За даними НБУ, протягом 2024 року відтік мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб. Згідно з очікуваннями НБУ, Україну цього року покинуть ще 200 тисяч осіб.

НБУ очікує початок їхнього повернення з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке прискориться 2027 року (близько 0,5 млн осіб).

За даними Єврокомісії, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року. Передбачається, що кількість залишиться стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

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