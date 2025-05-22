Україну з початку року залишили ще 100 тисяч осіб: в яких країнах ЄС біженців найбільше

Більшість біженців залишили Україну ще після початку війни у 2022 році. Проте відтік продовжується і зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (березень 2025) Мінекономіки.
Як зазначаються в огляді, за даними Агентства ООН у справах біженців станом на 17 квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України (6,358 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи).
У порівнянні з даними станом на 16 грудня 2024 року кількість біженців в Європі зросла на 104 тисячі.
За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:
Крім того, на Росії зафіксовано 1,2 млн біженців (станом на 30 червня 2022 року), в Білорусі - 44 тисяч біженців (станом на 31 березня 2025 року).
На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та квітнем 2025 року (6471 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 77% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:
За даними НБУ, протягом 2024 року відтік мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб. Згідно з очікуваннями НБУ, Україну цього року покинуть ще 200 тисяч осіб.
НБУ очікує початок їхнього повернення з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке прискориться 2027 року (близько 0,5 млн осіб).
За даними Єврокомісії, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року. Передбачається, що кількість залишиться стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.
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