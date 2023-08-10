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Україну підмочать дощі: синоптики попереджають про град та шквали

Фото: Україну завтра підмочать дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у п'ятницю, 11 серпня, погіршиться. Частину областей накриють дощі, місцями очікуються шквали та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, за прогнозами синоптиків, сухо буде лише у Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.На заході очікуються короткочасні дощі з грозами. На лівобережній частині України прогнозуються сильні зливи, в окремих районах град та пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +12 +17 градусів, на сході та півдні до +22 градусів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +21 +26 градусів. На півдні та в Одеській області очікується спека до +29 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +14 +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

Нагадаємо, після спекотних вихідних частину України накрила негода. Через шквальний вітер сотні населених пунктів у північних та західних залишилися без світла.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, синоптики дали прогноз погоди на останній місяць літа.

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