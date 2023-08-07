Україну охопила негода: сотні населених пунктів залишилися без світла
У неділю, 6 серпня, низку регіонів України накрила негода, внаслідок чого сотні населених пунктів залишилися без світла. Сьогодні у багатьох областях також оголошено підвищений рівень небезпечності. Синоптики попереджають про грози.
Про наслідки негоди читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.
"Через негоду є знеструмлення у 276 населених пунктах у Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Відновлення живлення триває", - повідомили в "Укренерго".
Чернівецька область
У Чернівецькій області через негоду, яка сталася 6 серпня, частково або повністю знеструмлені 10 населених пунктів. Через обриви ліній електропередач без світла залишилися майже чотири тисячі споживачів.
Волинська область
Як повідомили у ДСНС, у Волинські рятувальники за добу 14 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди.
Зокрема, рятувальники:
- провели деблокування проїжджої частини на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд;
- провели розкряжування дерев на автодорогах "Ківерці-Борохів" та "Ківерці-Рожище", на трасі між містами Камінь-Каширський та Ковель;
- за допомогою пожежно-рятувальних автомобілів відбуксирували два автомобілі з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку;
- у місті Камені-Каширський розкряжували п'ять дерев, що впали на дорозі на вʼїзді в місто та дерево на вулиці Мазепи;
- на вулиці Кравчука у Луцьку рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку;
- у Луцьку та у селі Липини рятувальники 1-ї та 25-ї ДПРЧ у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям.
Тернопільська область
За інформацією ОВА, у Тернопільській області через рясні дощі й сильні пориви вітру 76 населених пунктів знеструмлені, деякі з них, - частково.
"Аварійні бригади працюють! Про ситуацію з відновленням електропостачання буду оперативно повідомляти!", - йдеться в повідомленні.
Дніпропетровська область
"Через сильний поривчастий вітер у Нікопольському районі Дніпропетровської області зафіксовано пошкодження на лініях електропередач", - повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
За його словами, внаслідок поривчастого вітру велика кількість пошкоджень на лініях електропередач. Працюють ремонтні бригади.
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