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В Україну за останній місяць ввезли максимальний з початку війни обсяг готівкової валюти

Фото: в Україну за місяць банки ввезли 800 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, склав 803,4 млн доларів. Це на 170,5 млн доларів більше, ніж у грудні минулого року (632,9 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані НБУ.

Обсяг ввезеної готівки за грудень став максимальним з лютого 2022 року.

За даними НБУ, січні з України вивезли 57,4 млн доларів, що на 12,0 млн доларів більше, ніж в грудні.

Нагадаємо, на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив 107 млрд доларів в еквіваленті.

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