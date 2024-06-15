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Україну охопила масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 15 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні зранку 15 червня. У Росії злетів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві та всіх областях України оголосили після 9:20.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К. У зв'язку з цим по всій Україні оголосили ракетну небезпеку.

Оновлено о 9:40. По всій Україні відбій загрози через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом на 9:30

Чи небезпечний МіГ-31К

МіГ-31К - це російський винищувач-перехоплювач, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Це складна ціль для української ППО. Її можуть знищити лише сучасні зенітно-ракетні комплекси. Українські військові вперше збили "Кинджал" навесні 2023 року.

Додамо, що росіяни востаннє запускали "Кинджали" 14 червня. Ракета летіла на Хмельницьку область, але не досягла цілі.

 

Вчора, 14 червня, в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу обстрілів з боку ворога.

З чим повʼязана активність Росії та до чого тут українське місто Старокостянтинів - у матеріалі РБК-Україна.

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