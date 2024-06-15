Украину охватила масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине с утра 15 июня. В России взлетел МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:20.
Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную опасность.
Обновлено в 9:40. По всей Украине отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К.
Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30
МиГ-31К - это российский истребитель-перехватчик, являющийся носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Это сложная цель для украинской ПВО. Ее могут уничтожить только современные зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные впервые сбили "Кинжал" весной 2023 года.
Добавим, что россияне в последний раз запускали "Кинжалы" 14 июня. Ракета летела в Хмельницкую область, но не достигла цели.
Вчера, 14 июня, в Украине несколько раз объявлялась масштабная воздушная тревога из-за угрозы обстрелов со стороны врага.
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