Украину охватила масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:20.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную опасность.

Обновлено в 9:40. По всей Украине отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30

Чем опасен МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель-перехватчик, являющийся носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Это сложная цель для украинской ПВО. Ее могут уничтожить только современные зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные впервые сбили "Кинжал" весной 2023 года.

Добавим, что россияне в последний раз запускали "Кинжалы" 14 июня. Ракета летела в Хмельницкую область, но не достигла цели.