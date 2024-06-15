RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину охватила масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 15 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине с утра 15 июня. В России взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:20.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную опасность.

Обновлено в 9:40. По всей Украине отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30

Чем опасен МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель-перехватчик, являющийся носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Это сложная цель для украинской ПВО. Ее могут уничтожить только современные зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные впервые сбили "Кинжал" весной 2023 года.

Добавим, что россияне в последний раз запускали "Кинжалы" 14 июня. Ракета летела в Хмельницкую область, но не достигла цели.

 

Вчера, 14 июня, в Украине несколько раз объявлялась масштабная воздушная тревога из-за угрозы обстрелов со стороны врага.

С чем связана активность России и к чему здесь украинский город Староконстантинов - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВоздушная тревога