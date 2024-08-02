Україну охопила масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 10:46. Після цього "почервоніли" східні, центральні, північні, південні, а згодом і західні області.

Повітряні сили повідомили, що був зафіксований зліт російського літака МіГ-31К. У зв'язку з цим по всій Україні оголосили ракетну небезпеку.

Карта повітряних тривог станом на 10:50

Чим небезпечний зліт МіГ-31К

Винищувач-перехоплювач МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цей тип ракет є складною ціллю для української протиповітряної оборони.

До весни 2023 року Україна не мала можливостей для знищення "Кинджалів". Це стало можливим після передачі партнерами ЗРК Patriot.