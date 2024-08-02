Украину охватила масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 10:46. После этого "покраснели" восточные, центральные, северные, южные, а затем и западные области.

Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован взлет российского самолета МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную угрозу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:50

Чем опасен взлет МиГ-31К

Истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Этот тип ракет является сложной целью для украинской противовоздушной обороны.

До весны 2023 года у Украины не было возможностей для уничтожения "Кинжалов". Это стало возможным после передачи партнерам ЗРК Patriot.