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Украину охватила масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в пятницу, 2 августа. Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 10:46. После этого "покраснели" восточные, центральные, северные, южные, а затем и западные области.

Воздушные силы сообщили, что был зафиксирован взлет российского самолета МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную угрозу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:50

Чем опасен взлет МиГ-31К

Истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Этот тип ракет является сложной целью для украинской противовоздушной обороны.

До весны 2023 года у Украины не было возможностей для уничтожения "Кинжалов". Это стало возможным после передачи партнерам ЗРК Patriot.

Напомним, недавно силы ПВО Украины установили новый рекорд по сбитым дронам-камикадзе. В ночь на 31 июля Россия выпустила по Украине 89 "Шахедов". Украинские защитники уничтожили все вражеские беспилотники.

Детальнее о последствиях последней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

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