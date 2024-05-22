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Україну охопила масштабна повітряна тривога через МіГ-31К

Україна, Середа 22 травня 2024 09:42
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Україну охопила масштабна повітряна тривога через МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 22 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога охопила Україну у середу, 22 травня. Зафіксовано зліт російських літаків МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві близько 09:32. Через декілька хвилин повітряна тривога охопила всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К. Пізніше стало відомо, що у повітрі два МіГ-31К, якіі злетіли з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області

У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.

Оновлено о 09:55

Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій загрози через МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом на 09:37

Україну охопила масштабна повітряна тривога через МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Зазначимо, що у разі зльоту МіГ-31К в Україні оголошують масштабну повітряну тривогу. Це пов'язано з тим, що ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Зазначені ракети є складними цілями для української протиповітряної оборони. До весни 2023 року Україна не збивала "Кинджали". Це стало можливим після того, як партнери надали Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси, зокрема, Patriot.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 24 "Шахеди". Сили ППО збили всі ворожі безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Одеській областях.

У Сумській області росіяни атакували енергетичні об'єкти. Місто Суми залишилося без світла через нічну атаку, наслідки обстрілу ліквідовують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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