Україну охопила масштабна повітряна тривога через МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога охопила Україну у середу, 22 травня. Зафіксовано зліт російських літаків МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві близько 09:32. Через декілька хвилин повітряна тривога охопила всі області України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К. Пізніше стало відомо, що у повітрі два МіГ-31К, якіі злетіли з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області
У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.
Оновлено о 09:55
Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій загрози через МіГ-31К.
Карта повітряних тривог станом на 09:37
Чим небезпечний МіГ-31К
Зазначимо, що у разі зльоту МіГ-31К в Україні оголошують масштабну повітряну тривогу. Це пов'язано з тим, що ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".
Зазначені ракети є складними цілями для української протиповітряної оборони. До весни 2023 року Україна не збивала "Кинджали". Це стало можливим після того, як партнери надали Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси, зокрема, Patriot.
У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 24 "Шахеди". Сили ППО збили всі ворожі безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Одеській областях.
У Сумській області росіяни атакували енергетичні об'єкти. Місто Суми залишилося без світла через нічну атаку, наслідки обстрілу ліквідовують.
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