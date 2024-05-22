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Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К

Украина, Среда 22 мая 2024 09:42
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Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 22 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога охватила Украину в среду, 22 мая. Зафиксирован взлет российских самолетов МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве около 09:32. Через несколько минут воздушная тревога охватила все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К. Позже стало известно, что в воздухе два МиГ-31К, которые взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области

В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:37

Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К

Новость дополняется...

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