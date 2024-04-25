Україну охопила масштабна повітряна тривога, злетів російський МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога охопила Україну у четвер, 25 квітня. У Росії злетів літак МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві, це сталося о 10:28. Вже за декілька хвилин тривога охопила всі області України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з російського аеродрому Ахтубінск. У зв'язку з цим по всій Україні ракетна загроза.
Карта повітряних тривог станом на 10:35
МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". До весни 2023 року українські військові не мали змоги збивати "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.
У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Зазначимо, що Росія майже щодня атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе. Прифронтові області найбільше страждають від російських атак. У Повітряних силах зазначають, що найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.
При цьому окупанти знову обстрілюють енергетику України. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни майже знищили теплову генерацію.
У ЗСУ вважають, що росіяни будуть посилювати обстріли України. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також припускають, що атаки посиляться, але загарбники можуть змінити цілі.
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