Україну охопила масштабна повітряна тривога, злетів російський МіГ-31К

Обстріли України

Зазначимо, що Росія майже щодня атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе. Прифронтові області найбільше страждають від російських атак. У Повітряних силах зазначають, що найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.

При цьому окупанти знову обстрілюють енергетику України. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни майже знищили теплову генерацію.

У ЗСУ вважають, що росіяни будуть посилювати обстріли України. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також припускають, що атаки посиляться, але загарбники можуть змінити цілі.

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