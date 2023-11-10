РФ вночі запустила по Україні дві ракети та "Шахеди": що відомо про наслідки

У ніч на 10 листопада російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та двома керованими авіаційними ракетами. Майже всі цілі збили сили ППО.

При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram Повітряних сил ЗСУ, Telegram Київської ОВА та Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Як зазначають у Повітряних силах, загалом було випущено шість ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, Росія), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області.

Силами та засобами ППО було знищено п’ять ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Зокрема, як повідомили у Київській ОВА, російські окупанти атакували область безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже півтори години.

У регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі були збиті. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

А у Черкаській області уламки "Шахеда" впали на приватний сектор у Золотоніському районі. Пошкоджені кілька будівель. Постраждалих немає.

Фото: наслідки падіння уламків дронів у Черкаській області (t.me/mvs_ukraine)

Зменшення обстрілів з боку РФ

Зазначимо, що в останні місяці окупанти суттєво скоротили кількість комбінованих ударів по території України за допомогою ракет та ударних дронів. Експерти та військові сходяться на думці, що війська РФ чекають на похолодання, щоб збільшити навантаження на українську енергосистему.

Так, раніше у ГУР заявили, що Росія з початку холодів, можливо, відновить ракетні атаки по Україні. Наразі окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет.