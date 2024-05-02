В Україну насуваються заморозки у Великодні дні

В Україні 4 та 5 травня спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв'язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.
Зокрема, небезпечні погодні явища також розповсюдяться на частину Миколаївської області.
Як повідомляв напередодні Укргідрометцентр, метеорологічне літо прийде в Україну вже на початку травня.
Також синоптики передбачають тепліший, аніж за звичай, травень: в більшості регіонів середня температура повітря перевищуватиме норму на 1-2 градуси.
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