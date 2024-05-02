В Украину надвигаются заморозки в Пасхальные дни

Погода в мае

Как сообщал Укргидрометцентр, метеорологическое лето придет в Украину уже в начале мая.

Также синоптики предусматривают более теплый, чем обычно, май: в большинстве регионов средняя температура воздуха будет превышать норму на 1-2 градуса.

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