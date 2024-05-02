В Украину надвигаются заморозки в Пасхальные дни

В Украине 4 и 5 мая будут наблюдаться ощутимые заморозки. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях поверхности почвы заморозки от 0 до -3 градусов", - говорится в сообщении.
Согласно данным карты синоптиков такие метеорологические условия охватят Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области.
В частности, опасные погодные явления распространятся на часть Николаевской области.
Как сообщал Укргидрометцентр, метеорологическое лето придет в Украину уже в начале мая.
Также синоптики предусматривают более теплый, чем обычно, май: в большинстве регионов средняя температура воздуха будет превышать норму на 1-2 градуса.
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